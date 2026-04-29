Piantala arriva a Venezia | 15.000 piante e tre giorni tra workshop e musica

A Venezia si terrà dal 15 al 17 maggio 2026 l’evento “Piantala”, dedicato al mondo delle piante. Per tre giorni, la manifestazione offrirà uno spazio dedicato alla vendita di piante, con workshop e momenti musicali. Sono previste circa 15.000 piante esposte, mentre il programma include attività di formazione e intrattenimento. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città.