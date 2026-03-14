Il Grifone torna in campo per affrontare lo Scandicci in una partita di Serie D. La società e i tifosi attendono con interesse questa sfida, mentre la squadra si prepara a scendere in campo dopo un periodo di allenamenti e preparazione. La partita rappresenta un momento importante per il team, che cerca di migliorare la propria posizione in classifica.

SERIE D "Non riesco a comprendere questa indifferenza della città nei confronti della squadra di calcio che sta dando tante soddisfazioni agli sportivi maremmani e che meriterebbe un’altra risposta da parte dei grossetani. Mi auguro che in queste ultime otto partite che restano da disputare, di cui quattro allo ’Zecchini’, si possa assistere ad un ritorno di tifosi sugli spalti dello stadio a partire dal match contro lo Scandicci perchè questi ragazzi se lo meritano". Questo il pensiero di Enrico Andreucci, portavoce del Club Vecchia Guardia, presente ieri pomeriggio al ’Palazzoli’ mentre assiste alla seduta di allenamento dei biancorossi di mister Indiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifone, si torna in campo. Arriva lo Scandicci

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