Paltrinieri ha vinto la gara di fondo di Piombino, conquistando il terzo titolo italiano nella distanza dei 10 km. La competizione è stata molto combattuta e si è decisa solo nelle ultime bracciate. L’atleta ha commentato che la gara è stata durissima e che la concorrenza in Italia è molto elevata. La vittoria arriva al termine di una prova intensa, con un finale deciso negli ultimi metri.

Gregorio Paltrinieri ha aperto gli Assoluti di nuoto di fondo di Piombino conquistando il suo terzo titolo italiano nella 10 km, al termine di una gara combattutissima e risolta soltanto nelle ultime bracciate. Il fuoriclasse emiliano ha chiuso in 1h48’25?7, precedendo di appena nove decimi Marcello Guidi e di 2?9 Domenico Acerenza, completando una tripletta delle Fiamme Oro. Più che sul risultato, però, l’attenzione si concentra sulle parole del campione azzurro, che ha descritto una prova particolarmente selettiva e resa ancora più significativa dalla posta in palio. “ È stata una gara durissima. Lo immaginavamo poiché metteva in palio la qualificazione per gli Europei di Parigi “, ha spiegato Paltrinieri al termine della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Gregorio Paltrinieri: “Una gara durissima, la concorrenza è alta in Italia”

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