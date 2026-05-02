Nuoto di fondo Gregorio Paltrinieri trascina la staffetta mista alla vittoria a Golfo Aranci

Nella seconda giornata della terza tappa di Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, svoltasi a Golfo Aranci, l’Italia ha vinto la staffetta mista 4×1500, con Gregorio Paltrinieri che ha contribuito alla vittoria. La gara si è svolta con diverse fasi di combattimento e momenti di incertezza, con gli atleti impegnati in una competizione intensa e difficile. La vittoria è arrivata al termine di una prova ricca di sorprese.

Nella seconda giornata della terza tappa di Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, andata in scena a Golfo Aranci, l’Italia ha conquistato una vittoria di grande spessore nella staffetta 4×1500 mixed, al termine di una gara complessa e ricca di colpi di scena. A imporsi è stata l’Italia 1, composta da Giulia Berton, Ginevra Taddeucci, Andrea Filadelli e Gregorio Paltrinieri, che ha chiuso con il tempo di 1h05’04?6, precedendo di poco la Francia (1h05’05?7) e l’ Australia (1h05’09?2). Determinante è stato l’ultimo cambio, quando Paltrinieri ha firmato una rimonta straordinaria, recuperando ben undici secondi nell’ultima frazione e superando Marc-Antoine Olivier proprio nel finale, nonostante lo sprint non sia tradizionalmente la sua specialità.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri trascina la staffetta mista alla vittoria a Golfo Aranci Notizie correlate Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri riassapora il podio a Ibiza. A Golfo Aranci un Razzetti in piùLa seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, andata in scena a Ibiza, ha restituito un quadro tecnico piuttosto nitido sullo... Nuoto di fondo, doppietta francese a Golfo Aranci nella 10 km maschile. Filadelli sul podio, Paltrinieri fuori dalla top-10Calato il sipario sulla 10 km di nuoto di fondo maschile, prova che ha aperto il programma della terza tappa della Coppa del Mondo di acque libere. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nuoto di fondo, doppietta francese a Golfo Aranci nella 10 km maschile. Filadelli sul podio, Paltrinieri fuori dalla top-10; Nuoto di fondo, Coppa del Mondo Ibiza: Paltrinieri è d’argento nella Knockout Sprint; Nuoto di fondo, Italia alla prova in Coppa del Mondo a Ibiza: Gregorio Paltrinieri si testa; Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri riassapora il podio a Ibiza. A Golfo Aranci un Razzetti in più. Nuoto di fondo, doppietta francese a Golfo Aranci nella 10 km maschile. Filadelli sul podio, Paltrinieri fuori dalla top-10Calato il sipario sulla 10 km di nuoto di fondo maschile, prova che ha aperto il programma della terza tappa della Coppa del Mondo di acque libere. Nello ... oasport.it CdM di Golfo Aranci. L'Italia vince la staffetta 4x1500. Giulia Berton, Ginevra Taddeucci, Andrea Filadelli, Gregorio Paltrinieri.Grande risultato d'insieme per la staffetta azzurra 4x1500 composta da Giulia Berton, Ginevra Taddeucci, Andrea Filadelli e Gregorio Paltrinieri, Itallia sul gradino più alto del podio, seconda la Fra ... nuoto.com Un appuntamento che è ormai tradizione. Torna il Trofeo Settecolli IP L'atmosfera unica del Foro Italico accoglie da venerdì 26 a domenica 28 giugno l'eccellenza del nuoto azzurro e i big del panorama internazionale. Sarà l’ultimo check prima degli Europei - facebook.com facebook