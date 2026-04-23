La Coppa del Mondo di nuoto in acque libere prosegue con la seconda tappa della stagione, che si svolge a Ibiza, nelle acque di Santa Eulària des Riu. La competizione si svolge nel nord-est dell’isola, coinvolgendo atleti italiani che si preparano a mettere alla prova le proprie capacità in un appuntamento importante. Tra i partecipanti c’è anche un nuotatore italiano che si sta confrontando con gli avversari in questa fase della stagione.

La Coppa del Mondo di nuoto in acque libere torna in scena con la seconda tappa stagionale, in programma a Ibiza, nelle acque di Santa Eulària des Riu, nel nord-est dell’isola. Dopo l’esordio di Soma Bay, in Egitto, il circuito sulla 10 chilometri riparte con un doppio appuntamento distribuito su due giornate: domani, 24 aprile, spazio alle prove olimpiche con la 10 km femminile alle 9 e quella maschile alle 12; sabato 25 aprile, invece, riflettori sulla spettacolare 3 km knockout, con batterie e finali a partire dalle 9 per le donne e dalle 11 per gli uomini. Il primo atto della stagione ha già fornito indicazioni significative. In Egitto, l’Italia ha risposto presente con il secondo posto di Ginevra Taddeucci e il terzo di Domenico Acerenza, al rientro nel circuito internazionale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto di fondo, Italia alla prova in Coppa del Mondo a Ibiza: Gregorio Paltrinieri si testa

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