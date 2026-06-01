Gravi patologie docenti e ATA al 30 giugno e 31 agosto | per ricovero e day hospital spetta l’intera retribuzione

Per le patologie gravi che richiedono ricovero o day hospital, il personale docente e ATA ha diritto all’intera retribuzione fino al 30 giugno e al 31 agosto. La legge prevede che, in presenza di terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, siano garantiti i compensi completi. La normativa si applica sia in caso di ricovero che di trattamenti ambulatoriali, senza limitazioni di durata, garantendo così la continuità economica durante le cure.

Lo ha chiarito l’ARAN in un orientamento applicativo del 12 giugno 2025, richiamando l’articolo 35 del CCNL Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 e l’articolo 17, comma 9, del CCNL Scuola del 29 novembre 2007. La disciplina sulle gravi patologie prevede una tutela specifica. I giorni di ricovero ospedaliero, di day hospital e quelli di assenza collegati agli effetti certificati delle terapie non rientrano nel normale conteggio delle assenze per malattia. Per questi periodi, quindi, non si applicano le riduzioni retributive previste per la malattia ordinaria. Il lavoratore conserva il diritto allo stipendio intero, purché l’assenza sia riconducibile alla grave patologia e alle terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, con la necessaria certificazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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