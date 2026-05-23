I docenti di ruolo possono accettare supplenze con orario intero al 30 giugno o al 31 agosto 2027

I docenti di ruolo possono accettare supplenze a tempo pieno fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Il 19 maggio 2026, sulla piattaforma social di Orizzonte Scuola, sarà trasmessa una puntata di Question Time dedicata a due argomenti: la possibilità di scegliere tra 150 preferenze nelle supplenze da GPS e la conferma del docente di sostegno.

La puntata di Question Time del 19 maggio 2026, in onda sui canali social di Orizzonte Scuola, sarà dedicata a due temi di interesse per il personale docente: le supplenze da GPS attraverso la scelta delle 150 preferenze e la conferma del docente di sostegno. A rispondere alle domande degli utenti sarà Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, ospite del format di consulenza condotto da Andrea Carlino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026, bozza ordinanza: quali novità sono previste. Rispondiamo ai vostri quesiti

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