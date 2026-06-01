Gratteri | La nuova camorra nasce anche da gravissimi errori urbanistici A Napoli si conquistano la piazza a colpi di kalashnikov

Un funzionario ha dichiarato che la nascita di una nuova camorra è legata a gravi errori urbanistici commessi in passato. Durante un evento culturale, ha evidenziato che a Napoli si conquista la piazza anche con l’uso di armi da fuoco come i kalashnikov. Ha descritto la città come un luogo vivace, ma sottolineando anche le criticità legate a comportamenti violenti. La serata si è svolta nel Teatro delle Arti, chiudendo il festival internazionale.

Gratteri, dal palco del Teatro delle Arti per la serata conclusiva del Celico International Arts Festival, ha così parlato di Napoli: "Napoli è una città effervescente, nel bene e nel male. È una città di cultura, si vendono più biglietti di teatro qui che a Roma e Milano, dove c'è una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Gratteri: Questa riforma serve solo ad indebolire la magistratura, è uninvoluzione democratica

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