Si pente Alessandro Giannelli il boss che voleva prendere Napoli Ovest a colpi di kalashnikov

Alessandro Giannelli, noto come boss di Cavalleggeri e detenuto dal 2016, ha richiesto un incontro con i pubblici ministeri della Dda per collaborare con le autorità. Giannelli, coinvolto in questioni legate alla criminalità organizzata, si è mostrato disponibile a fornire informazioni sui fatti e sui soggetti collegati alle attività illecite. La sua decisione di collaborare rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario in corso.