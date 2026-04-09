Si pente Alessandro Giannelli il boss che voleva prendere Napoli Ovest a colpi di kalashnikov
Alessandro Giannelli, noto come boss di Cavalleggeri e detenuto dal 2016, ha richiesto un incontro con i pubblici ministeri della Dda per collaborare con le autorità. Giannelli, coinvolto in questioni legate alla criminalità organizzata, si è mostrato disponibile a fornire informazioni sui fatti e sui soggetti collegati alle attività illecite. La sua decisione di collaborare rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario in corso.
Alessandro Giannelli, boss di Cavalleggeri dal 2016 detenuto, ha deciso di collaborare con la giustizia: ha chiesto un incontro con i pm della Dda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Alessandro Moretti ucciso in scooter a colpi di pistola: era il nipote del boss Rocco
Processo Hydra, il boss camorrista Gioacchino Amico si pente e diventa collaboratore di giustiziaGioacchino Amico, nato a Canicattì nel 1986, presunto boss del clan di Michele Senese, è il nuovo collaboratore di giustizia nel processo Hydra.
Si parla di: Alessandro Giannelli si pente: trema la camorra flegrea.
Alessandro Giannelli si pente: trema la camorra flegreaAlessandro Giannelli collabora con la giustizia: il boss di Fuorigrotta svela i segreti su omicidi e affari a Bagnoli. stylo24.it
Si pente il boss Alessandro Giannelli, trema l’Alleanza di SecondiglianoHa gettato la spugna il boss di Cavalleggeri d’Aosta Alessandro Giannelli. Dopo aver rimediato l’ergastolo per l’omicidio di Rodolfo Zinco il 48enne ‘Schwarz’ ha deciso di passare dalla parte dello St ... internapoli.it