Napoli | memoria viva contro la camorra da Piazza Municipio

Domani a Napoli si terrà una manifestazione in Piazza Municipio dedicata alle vittime innocenti della criminalità organizzata. L'evento coinvolgerà cittadini e associazioni locali che desiderano ricordare le persone uccise a causa della camorra, con momenti di commemorazione e attività di sensibilizzazione. La giornata intende mantenere viva la memoria e promuovere azioni concrete contro la criminalità.

Napoli onorerà domani, sabato 21 marzo, le vittime innocenti della criminalità organizzata con iniziative che legano memoria e azione concreta. L’assessore alla Legalità Antonio De Iesu deporrà un cuscino di fiori in Piazza Municipio alle ore 10, mentre una delegazione cittadina si sposterà a Torino per la marcia nazionale promossa da Libera. L’evento non è un semplice rito, ma un invito ai giovani a non dimenticare il sacrificio dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nonché delle loro scorte cadute nel dovere. La presenza del Comune sottolinea come la lotta alla camorra richieda progetti di riscatto nei quartieri, trasformando il lutto in impegno attivo per costruire diritti e lavoro dove la criminalità è radicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: memoria viva contro la camorra, da Piazza Municipio Articoli correlati Da piazza Lotto a piazza Lante: via alla rimozione delle barriere architettoniche nel municipioGli interventi riguardano piazza Lante, piazza Lorenzo Lotto e via dei Granai di Nerva. Torna "Viva viva la Befana”: festa magica in piazza. Divertimento per tuttiOSTUNI - Dopo il successo delle passate edizioni, ritorna “Viva Viva la Befana”, manifestazione giunta alla 15esima edizione e organizzata dal Gruppo...