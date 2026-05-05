Telese Terme | Caporaso e Bozzi si sfidano per il futuro del comune

A Telese Terme, due candidati si confrontano per il futuro amministrativo del comune. Una delle questioni discusse riguarda la gestione dei fondi del PNRR e l’istituzione di un nuovo ufficio UPS dedicato a questa funzione. Tra gli aspetti trattati ci sono anche gli incentivi fiscali promossi da uno dei candidati per sostenere le giovani imprenditrici locali. La campagna elettorale si concentra sulle proposte di sviluppo e sostegno alle attività economiche della zona.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione dei fondi PNRR con il nuovo ufficio UPS?. Quali incentivi fiscali prevede Bozzi per le giovani imprenditrici locali?. Come influirà il progetto Acque Mobili sulla mobilità del centro storico?. Chi gestirà il rilancio del Lago dopo i nuovi fondi stanziati?.? In Breve Caporaso punta su 11 milioni di euro tra PNRR e fondi regionali.. Caporaso propone l'ufficio UPS e il rilancio del Lago con 1,5 milioni.. Bozzi propone minibus elettrici e sgravi fiscali per donne e giovani.. Bozzi punta al corridoio ecologico Acque mobili tra sorgenti e Seneta.. Il 24 e il 25 maggio prossimi, i cittadini di Telese Terme si troveranno alle urne per decidere quale direzione prenderà l’amministrazione comunale nei prossimi cinque anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Telese Terme: Caporaso e Bozzi si sfidano per il futuro del comune Notizie correlate Telese Terme, Caporaso presenta la squadra: riparte ‘Tutti Telese’A due giorni dalla scadenza per la presentazione ufficiale delle liste, il sindaco uscente di Telese Terme, Giovanni Caporaso, rompe gli indugi e... Telese Terme, un modello di sviluppo: l’Amministrazione Caporaso traccia il bilancio di fine consiliaturaTempo di lettura: 3 minutiCon l’avvicinarsi della conclusione del mandato amministrativo, l’Amministrazione Comunale di Telese Terme guidata dal... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Telese Terme al voto, sfida Caporaso-Bozzi per l’amministrazione del futuro; Edilizia residenziale pubblica: l'impegno dell'amministrazione di Telese Terme per alloggi accessibili; Radici e Futuro: domani la presentazione della squadra con Carmine Valentino sindaco; Sannio, amministrative: sindaci uscenti in campo ovunque. A Castelfranco in Miscano la sorpresa Del Basso De Caro. Telese Terme al voto, sfida Caporaso-Bozzi per l’amministrazione del futuroC’è un’aria particolare a Telese Terme in questa primavera 2026. Non è solo la consueta attesa per la stagione turistica che bussa alle porte, ma è il fermento di una comunità che si prepara a decider ... ntr24.tv Edilizia residenziale pubblica: l’impegno dell’amministrazione di Telese Terme per alloggi accessibiliL’avviso pubblico della Regione Campania, chiusosi in data 15.04.2026, ha visto la presentazione di ben 83 richieste, con un incremento pari a +1.086%. Tale considerevole risultato – scrive l’amminist ... ntr24.tv DOMANI È IL GIORNO DELLA SUPER OFFERTA! Non prendere impegni per la spesa di domani! Solo per Giovedì 30 Aprile, nei punti vendita Conad di Telese Terme e San Lorenzello, abbiamo un’occasione imperdibile nel nostro reparto macelleria: ARI - facebook.com facebook