Il fronte del lavoro Cresce l’occupazione | Sos giovani inattivi

Nel 2025, nelle Marche, ci sono 651 mila persone occupate, con un aumento di 7 mila unità rispetto all’anno precedente, pari a un incremento dell’1,1%. Questo dato supera la media nazionale, che cresce dello 0,8%, e quella del centro Italia, che registra un aumento dello 0,5%. La situazione evidenzia una crescita dell’occupazione regionale, in un contesto di miglioramento rispetto agli anni precedenti.

Nel 2025 nelle Marche risultano occupate 651mila persone (+7 mila sul 2024, +1,1%), meglio della media nazionale (+0,8%) e del centro (+0,5%). Il tasso di occupazione regionale si attesta al 67,5% (+3%). Sono alcuni dei dati Istat rielaborati dall’Ires Cgil Marche. I disoccupati sono 34.658 e registrano un lieve incremento (+0,6%), in controtendenza sui valori del centro (-5,5%) e del Paese (-5,3%), mentre gli inattivi diminuiscono di oltre tremila unità (-1,4%) e si attestano a 263mila individui. Il tasso di inattività scende al 28,7%. L’aumento dell’occupazione, secondo il report, è ascrivibile alla crescita dell’ occupazione femminile (+5.025, +1,7%) – mentre gli occupati uomini registrano +1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Articoli correlati

Leggi anche: L’occupazione cresce a metà: i giovani esclusi dal lavoro

Lavoro, Baroni (Assolavoro): “Coinvolgere inattivi è sfida del 2026 per l’occupazione, agire su politiche attive”(Adnkronos) – Concentrarsi con più attenzione sugli inattivi, affrontando le sfide di politiche attive efficaci e formazione finalizzata alla ricerca...

Approfondimenti e contenuti su Il fronte del lavoro Cresce...

Temi più discussi: Cresce (di poco) l’occupazione in Piemonte. Il resto d’Italia fa meglio. Arretra l’industria; Referendum giustizia: cresce il fronte del no, nuovi incontri per un voto consapevole; Catania, Toscano: Ad Altamura con mentalità da dentro o fuori, la squadra cresce attraverso il lavoro; L’occupazione cresce a metà: i giovani esclusi dal lavoro.

Istat, il lavoro cresce ma tassi di inattività superiori alla media UeIl mercato del lavoro italiano, dopo il brusco arresto del 2020 con la pandemia di Covid, ha mostrato una fase di crescita sostenuta, culminata nel 2025 con il superamento della soglia dei 24 milioni ... ansa.it

Occupazione e salari, l’analisi della CISL: Il lavoro che cresce solo nei numeriIl segretario Scaccabarozzi denuncia un mercato del lavoro italiano che cresce nei numeri ma non nella qualità, con inattivi in aumento e occupazione fragile. mbnews.it

Le autorità cercano di contenere il contagio mentre cresce la preoccupazione per possibili nuovi casi - facebook.com facebook

#TG2000 - Allarme rincari, cresce preoccupazione di consumatori e imprese #17marzo #TV2000 #bollette x.com