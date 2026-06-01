grande festa la rugby bergamo torna in a2 dopo 35 anni

La Rugby Bergamo torna in Serie A2 dopo 35 anni, dopo aver vinto il suo unico campionato in questa categoria. Nell’andata dei playoff, l’Ifd ha ottenuto un largo successo, ma nella finale di ritorno ha ceduto al Brixia con il punteggio di 12-21. Nonostante la sconfitta, la squadra ha ottenuto la promozione, segnando il ritorno in categoria dopo oltre tre decenni.

SERIE B. Dopo il largo successo nell’andata playoff, l’Ifd cede al Brixia (12-21) ma conquista la promozione 35 anni dopo l’unico assaggio di A. Determinante la prova di capitan Orlandi, trascinatore e decisivo dalla piazzola. Guardando al futuro prossimo il livello della squadra fa ben sperare anche per la complessa ma intrigante sfida chiamata Serie A «Territoriale», terzo comparto della massima divisione nazionale (A «elite», A1 o «Meritocratica», A2 o «Territoriale»). Ci sarà tempo per organizzare la prossima annata, ora è il momento della festa: dopo il bel momento di gioia collettiva post gara con in campo anche tanti giocatori protagonisti proprio nel ’90’91, nel prossimo weekend ci sarà un evento anche in città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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