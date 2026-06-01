Graffiti scritte e imbrattamenti Il sindaco richiama i privati | Anche loro puliscano i muri

Il Comune ha richiesto ai proprietari di immobili privati di intervenire per la pulizia di graffiti, scritte e imbrattamenti sui muri. La richiesta si inserisce in un’azione più ampia di miglioramento del decoro urbano, sottolineando la responsabilità dei cittadini e dei proprietari privati di contribuire alla manutenzione degli spazi pubblici e privati. La comunicazione si rivolge a tutti coloro che possiedono immobili nelle aree interessate, invitandoli a rimuovere le scritte e a mantenere il decoro delle proprie proprietà.

"Dobbiamo tutti contribuire di più al decoro urbano". E per questo motivo il Comune bussa, anzi torna a bussare come già aveva provato a fare nel 2022, alla porta dei privati per sollecitare proprietari o amministratori dei numerosi edifici a pulire le loro facciate e vetrine imbrattate da graffiti, tag e scritte, dalle più alle meno ingiuriose. La notizia arriva direttamente dal sindaco Matteo Lepore, che ai microfoni di Ètv in una puntata di ’Dedalus’ ha affrontato il tema della lotta al vandalismo grafico: "Da quattro anni spendiamo quasi due milioni di euro l’anno per pulire i muri, anche dei privati", scandisce il primo cittadino, che poi puntualizza: "Io credo che ci siano edifici privati che possono essere puliti anche dagli amministratori e dai proprietari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Graffiti, scritte e imbrattamenti . Il sindaco (ri)chiama i privati: "Anche loro puliscano i muri"

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