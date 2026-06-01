Graduatorie GPS 2026 | ecco chi viene escluso e non potrà presentare domanda per le supplenze

Le graduatorie GPS per il 202627 sono in fase di preparazione e si sta procedendo con il controllo dei titoli di accesso. Chi non supera questa verifica sarà escluso e non potrà presentare domanda per le supplenze. Gli Uffici Scolastici stanno lavorando per pubblicare gli elenchi in tempi rapidi, ma la verifica resta il passaggio principale per garantire l’accuratezza delle graduatorie.

I casi di esclusione, ai sensi dell’OM n. 27 del 16 febbraio 2026 riguardano: Titolo di accesso: Per la scuola secondaria di primo e secondo grado la laurea deve essere comprensiva dei CFU richiesti dal Ministero per l’accesso alla classe di concorso entro il 16 marzo 2026, data ultima per la presentazione della domanda. Altrimenti scatta l’esclusione. Classi di concorso ad esaurimento: non è possibile inserirsi per la prima volta in seconda fascia per quelle che vengono considerate le classi di concorso ad esaurimento: Aspiranti over 67enni: L’art. 6 co. 1 lettera b dell’OM 272026 indica “età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo d’ufficio, riferita al 1° settembre dell’anno di aggiornamento delle graduatorie”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Graduatorie GPS Docenti 2026: Cosa cambia con il Nuovo Algoritmo per l'Assegnazione delle Supplenze

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