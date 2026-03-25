Nel nuovo anno scolastico, si conclude la fase di presentazione delle domande per le supplenze dei docenti relative all’anno 202627. A seguire, ci saranno lo scioglimento della riserva e l’assegnazione delle supplenze dalla prima fascia delle graduatorie di istituto per chi è inserito nelle GaE. In estate, sarà possibile presentare le domande per indicare fino a 150 preferenze.

Supplenze docenti 202627: chiusa la fase di presentazione delle domande GPS, prossimi step sono lo scioglimento della riserva, la prima fascia di istituto per aspiranti inseriti nelle GaE e poi in estate la domanda per le max 150 preferenze. Cosa prevede l'OM n. 27 del 16 febbraio 2026. L'articolo Supplenze docenti 2026: ecco come funzionerà l’algoritmo da GPS e la nomina dalle graduatorie di istituto LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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