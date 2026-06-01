Golf | Russell Henley beffa Eric Cole e vince il Charles Schwab Challenge al playoff

Notizia in breve

Russell Henley ha vinto il Charles Schwab Challenge al playoff contro Eric Cole. Dopo aver pareggiato sul campo, Henley ha superato Cole alla prima buca di spareggio. È il sesto titolo sul PGA Tour per Henley, il primo dal 2022. Cole aveva avuto in mano la vittoria, ma il playoff ha ribaltato la situazione. La partita si è conclusa con il sorpasso di Henley, che si è aggiudicato il torneo.