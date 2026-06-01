Golf | Russell Henley beffa Eric Cole e vince il Charles Schwab Challenge al playoff
Russell Henley ha vinto il Charles Schwab Challenge al playoff contro Eric Cole. Dopo aver pareggiato sul campo, Henley ha superato Cole alla prima buca di spareggio. È il sesto titolo sul PGA Tour per Henley, il primo dal 2022. Cole aveva avuto in mano la vittoria, ma il playoff ha ribaltato la situazione. La partita si è conclusa con il sorpasso di Henley, che si è aggiudicato il torneo.
Proprio quando per Eric Cole sembrava fatta, arrivano prima il playoff e poi il sorpasso. A infliggerglielo, alla prima buca di spareggio del Charles Schwab Challenge, Russell Henley, che va così a prendersi il sesto torneo sul PGA Tour e primo dall’Arnold Palmer Invitational dello scorso anno. Il terzo dell’ultimo Masters, dopo un birdie alla 18 che gli permette di agganciare Cole in testa con lo score di -12 (e -3 di giornata, contro il pari con il par del suo collega). Poi lo spareggio diventa questione di traiettorie che entrano e che escono. E, per Henley, entrano. Cole può sicuramente recriminare per il doppio bogey alla 9, ma in linea generale gli sarebbe bastato davvero poco per chiudere il torneo da vincitore. 🔗 Leggi su Oasport.it
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