Eric Cole ha sorpreso tutti con una rimonta spettacolare al Charles Schwab Challenge, portandosi in testa alla classifica. A quasi 38 anni, dopo aver trascorso anni tra Minor League Golf Tour e Korn Ferry Tour, il golfista ha ottenuto un risultato importante. La sua prestazione ha sorpreso gli spettatori e gli avversari, segnando un momento cruciale nella sua carriera. La competizione prosegue con Cole in testa, pronto a giocarsi la vittoria finale.

A quasi 38 anni, e dopo una vita tra Minor League Golf Tour e Korn Ferry Tour, per Eric Cole si apre (forse) una nuova era. A 18 buche dalla fine, tra la sorpresa generale, è lui a mettersi davanti al Charlse Schwab Challenge. Spettacolare il suo recupero, con 24 posizioni rimontate grazie al un -7 capace di portarlo a -12. Con otto birdie e un bogey diventa lui l’uomo al quale tutti daranno la caccia nella giornata finale al Colonial. Secondo posto a un colpo di distanza per Ryan Gerard, che gira in -2 e mantiene la piazza d’onore che già aveva, sebbene in coabitazione, nella seconda giornata. Sono in due al terzo posto con lo score di -10: Marc Meissner e J. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: clamoroso Eric Cole, rimonta spettacolo ed è davanti al Charles Schwab Challenge

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