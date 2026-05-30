Golf | Jordan Smith davanti a metà Charles Schwab Challenge

Nella notte si è concluso il secondo giro del Charles Schwab Challenge, torneo di golf che si svolge al Colonial Country Club. Jordan Smith si trova in testa alla classifica, davanti a metà del campo. I giocatori hanno concluso le loro turnazioni con risultati che li vedono in posizione di vantaggio. La giornata ha visto diversi colpi e performance da parte dei partecipanti, con il leader che si distingue per il punteggio raggiunto finora.

Si è chiuso nella notte il secondo giro del Charlse Schwab Challenge, il torneo che tradizionalmente si disputa al Colonial Country Club. A guidare, dopo una lotta furiosa, i l’inglese Jordan Smith, 33 anni, già due vittorie in passato sul tour europeo, ma mai ancora alcuna gioia oltreoceano. Per lui -5 di giornata e -10 totale, con la bravura di porsi davanti a un gruppo assolutamente agguerrito. Dietro di lui, infatti, sono in quattro a tenersi il secondo posto a -9: tre sono americani, e sono Michael Thorbjornsen, Ryan Gerard e Brian Harman, mentre il quarto è il giapponese Hideki Matsuyama, che fa buon piacere rivedere da queste parti della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Jordan Smith: El tenista amateur que ganó a los mejores del mundo

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