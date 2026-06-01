Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il protrarsi del silenzio sulla situazione del concittadino pugliese Domenico Centrone, di Dina Alberizia, originaria di Foggia, e degli altri attivisti e attiviste del convoglio umanitario della Global Sumud Flotilla diretto a Gaza, desta notevole preoccupazione. Da giorni non vi sono notizie verificate sulle loro condizioni e sul loro stato di sicurezza. È una situazione che non deve essere sottovalutata. Per questo, chiediamo al Governo italiano di attivare senza ulteriori indugi tutti i canali diplomatici disponibili, a livello bilaterale e internazionale, per ottenere informazioni certe, garantire la tutela degli attivisti coinvolti e favorirne il rientro nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Global sumud flotilla: Decaro-Miglietta, il silenzio sugli attivisti fra cui pugliesi “desta notevole preoccupazione” Dichiarazione

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