Global sumud flotilla | israeliani intercettano ancora in acque internazionali fra gli attivisti una pugliese Presidio davanti alla prefettura di Bari

Da noinotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle acque internazionali, le autorità israeliane hanno nuovamente intercettato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, nonostante si trovassero fuori dalla loro giurisdizione. Tra gli attivisti coinvolti c’è anche una persona proveniente dalla Puglia. Nel frattempo, un presidio di solidarietà si è svolto davanti alla prefettura di Bari, con manifestanti che hanno espresso la loro vicinanza ai partecipanti della flottiglia. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse associazioni e cittadini italiani.

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Ancora una volta gli israeliani hanno commesso un abuso. Hanno intercettato in acque internazionali le imbarcazioni dells Global sumud flotilla. Tra gli attivisti bloccati anche la barese Simona Losito. Presidio di solidarietà e protesta davanti alla prefettura di Bari. —– Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “Di nuovo ci troviamo a denunciare il blocco di una missione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza da parte delle autorità israeliane, avvenuto ancora una volta in acque internazionali. A bordo di una delle imbarcazioni c’è una nostra concittadina pugliese. Allo stesso tempo  teniamo alta l’attenzione anche sulle missioni umanitarie che stanno procedendo via terra verso Gaza, nelle quali sono presenti altri due cittadini pugliesi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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