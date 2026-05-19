Global sumud flotilla | israeliani intercettano ancora in acque internazionali fra gli attivisti una pugliese Presidio davanti alla prefettura di Bari

Nelle acque internazionali, le autorità israeliane hanno nuovamente intercettato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, nonostante si trovassero fuori dalla loro giurisdizione. Tra gli attivisti coinvolti c’è anche una persona proveniente dalla Puglia. Nel frattempo, un presidio di solidarietà si è svolto davanti alla prefettura di Bari, con manifestanti che hanno espresso la loro vicinanza ai partecipanti della flottiglia. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse associazioni e cittadini italiani.

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Ancora una volta gli israeliani hanno commesso un abuso. Hanno intercettato in acque internazionali le imbarcazioni dells Global sumud flotilla. Tra gli attivisti bloccati anche la barese Simona Losito. Presidio di solidarietà e protesta davanti alla prefettura di Bari. —– Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “Di nuovo ci troviamo a denunciare il blocco di una missione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza da parte delle autorità israeliane, avvenuto ancora una volta in acque internazionali. A bordo di una delle imbarcazioni c’è una nostra concittadina pugliese. Allo stesso tempo teniamo alta l’attenzione anche sulle missioni umanitarie che stanno procedendo via terra verso Gaza, nelle quali sono presenti altri due cittadini pugliesi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Global sumud flotilla: israeliani intercettano ancora in acque internazionali, fra gli attivisti una pugliese Presidio davanti alla prefettura di Bari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Global Sumud Flotilla intercettata a largo di Creta, nota congiunta di condanna di Italia e Germania Sullo stesso argomento Attivisti della "Global Sumud Flotilla" arrestati: presidio quotidiano davanti alla PrefetturaDa lunedì, ogni sera alle 18:15, il piazzale di fronte alla prefettura di Forlì tornerà a riempirsi di bandiere e cartelli. Leggi anche: Global Sumud Flotilla, in migliaia al presidio davanti alla Prefettura, poi il corteo Soldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, secondo quanto riportano i media israeliani. x.com La Presidente irlandese Catherine Connolly ha detto di essere orgogliosa di sua sorella Margaret, medico di bordo della Global Sumud Flotilla arrestata dalle forze armate israeliane reddit Global Sumud Flotilla: 'Attivisti a breve in un porto israeliano'. Intercettate altre naviA bordo della 'Don Juan' anche gli italiani Antonella Bundu e Dario Salvetti. 'Non ci facciamo intimidire, l'Ue e l'Italia agiscano per la tutela del diritto internazionale' (ANSA) ... ansa.it Flotilla, Israele ferma tutte le barche dirette a Gaza. Attivisti: 29 italiani detenutiLeggi su Sky TG24 l'articolo Israele blocca la Flotilla, fermati 12 italiani. Tajani: Siano rilasciati subito ... tg24.sky.it