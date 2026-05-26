Un attivista pugliese coinvolta nel convoglio di terra della Global Sumud ha riferito di un attacco notturno da parte di militari libici. La stessa ha confermato l’arresto di due italiani, uno di Foggia e uno di Molfetta, nel corso di un’operazione nella regione orientale del paese. Altri membri del convoglio sono stati attaccati durante la notte. Sono stati chiesti ai governi di intervenire per ottenere il rilascio immediato degli attivisti.

Secondo quanto riporta Rainews l’attivista Sara Suriano, pugliese, che fa parte del convoglio di terra della Global Sumud, ha riferito di un attacco della notte da parte di militari libici al convoglio. Attivisti intimati con violenza di allontanarsi dalla zona. Situazione caotica. —– Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso da Capitanata per la pace: Dieci partecipanti civili del Global Sumud Land Convoy sono stati arrestati dalle Forze Armate Arabe Libiche (LAAF) e dalle autorità della Libia orientale (Governo di Salvezza Nazionale) dopo aver attraversato in buona fede la linea 5+5 nei pressi di Sirte per condurre negoziati pacifici a nome del convoglio e facilitare la consegna di aiuti umanitari a Gaza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Una foggiana e un molfettese gli italiani nel convoglio di terra Global Sumud arrestati in Libia orientale, gli altri attaccati nella notte Chiesto ai governi di adoperarsi per l'immediato rilascio degli attivisti fra cui i due pugliesi

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