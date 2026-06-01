Per evitare che la glicemia salga troppo, è importante scegliere condimenti privi di zuccheri aggiunti. Si consiglia di usare olio extravergine di oliva, aceto, limone e spezie come pepe e curcuma. È meglio evitare salse dolci, ketchup e condimenti pronti ricchi di zuccheri. Anche le creme a base di latte e zuccheri devono essere limitate. La scelta di condimenti naturali aiuta a mantenere stabile il livello di zuccheri nel sangue.

Tenere sotto controllo la glicemia è fondamentale non solo per chi soffre di diabete o prediabete ma anche per la salute metabolica generale. I picchi glicemici (gli aumenti rapidi degli zuccheri nel sangue dopo i pasti) possono infatti influenzare i livelli di energia e la fame, causare accumulo di grasso e nel tempo aumentare anche il rischio cardiovascolare. Per questo è importante costruire il pasto in modo sano, abbinando carboidrati, proteine, fibre e grassi buoni per migliorare la risposta glicemica. In questo senso anche i condimenti possono fare la differenza. Molti prodotti comuni contengono zuccheri aggiunti e possono contribuire ad aumentare rapidamente la glicemia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Glicemia: quali condimenti usare per non farla impennare?

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Abbassare la glicemia: ecco un trucco veloce!

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