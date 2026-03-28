Con l’età, il corpo subisce cambiamenti fisiologici che influenzano vari parametri, tra cui i livelli di glicemia nel sangue. Per le persone sopra i 60 anni, sono stati indicati dei valori limite da non superare, al fine di mantenere un controllo adeguato della glicemia e prevenire complicazioni legate a disfunzioni metaboliche. Questi limiti vengono aggiornati sulla base di studi e linee guida mediche specifiche.

Con l’avanzare del tempo l’organismo subisce una serie di modifiche fisiologiche graduali e importanti. I vasi sanguigni tendono a risultare meno elastici, il metabolismo rallenta, le ossa perdono un po’ della loro densità e i muscoli appaiono meno tonici. Abbracciare uno stile di vita sano e poco sedentario può favorire una vita qualitativamente migliore, con una gestione più consona delle problematiche a partire dal colesterolo, ma anche della pressione, del peso e dei valori glicemici. Non è un mistero che l’organismo, con gli anni, subisce una graduale riduzione della sensibilità insulinica in tandem con un fisiologico rallentamento del metabolismo, come accennato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Glicemia troppo alta, quali valori non superare dopo i 60 anni

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