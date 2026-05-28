La dieta chetogenica, seguita da molte persone senza supervisione medica, può portare a perdita di peso temporanea. Tuttavia, spesso si verifica un recupero del peso iniziale. La dottoressa Donegani evidenzia che questa dieta influisce sul metabolismo e sulla massa muscolare, ma molti rischiano di riprendere i chili persi. La pratica autonoma di questa dieta è comune, anche se può compromettere i risultati e la salute.

La dieta chetogenica è sempre più conosciuta e diffusa, a volte anche eccessivamente. Sempre più persone seguono questo regime in modo “fai da te”, mettendo a rischio anche la propria salute, considerando la restrittività della dieta. E spesso viene seguita con troppa leggerezza, considerando i suoi effetti importanti soprattutto sul metabolismo, ma anche sulla massa muscolare, come spiega la dottoressa Martina Donegani, biologa nutrizionista e ambassador scientifica di Gazzetta Active: “Dobbiamo considerare che la dieta chetogenica non è nata inizialmente per dimagrire, ma nasce come protocollo medico specifico. È stata sviluppata più o meno un secolo fa per trattare l’epilessia farmaco-resistente: si era notato infatti che il digiuno riduceva le crisi epilettiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dieta chetogenica: quali sono gli effetti su metabolismo e massa muscolare e chi può farla

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Dieta Chetogenica: Cosa MANGIARE RISULTATO immediato e VELOCISSIMO

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