Gli ultimi gossip da Aron Piper nudo al lato B di Aitana dal video hot di Diddy con un uomo al matrimonio tra Schumacher e il compagno Étienne

Da ilgiornaleditalia.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Recentemente sono circolate immagini di Aron Piper senza vestiti e foto del lato B di Aitana. È stato diffuso anche un video hot di Diddy con un uomo. Inoltre, si è svolto il matrimonio tra due uomini, uno dei quali è un ex pilota di Formula 1. Tra le altre notizie, Dua Lipa e Callum Turner sono stati visti festeggiare insieme. Questi fatti sono stati condivisi sui social e hanno attirato l’attenzione del pubblico.

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Ecco i gossip più frizzanti degli ultimi giorni, dai festeggiamenti di Dua Lipa e Callum Turner per il loro matrimonio in Sicilia ai concorrenti dell'Isola dei Famosi Ci voleva Enrico Mentana per scoprire, con parole caute ma nette, che La7 è diventata il megafono polarizzato del pensiero uni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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