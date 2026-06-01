Centinaia di studenti si sono radunati in piazza a Termoli, gridando “Giù le mani dalla sanità” per protestare contro i tagli previsti nel sistema sanitario regionale. Il corteo si è snodato tra le vie principali, con bandiere e cartelli. Il sindaco ha assistito alla manifestazione, commentando di aver provato emozione per la partecipazione giovanile. La protesta si è conclusa senza incidenti.

“Giù le mani dalla sanità. La voce degli studenti”. Con questo slogan centinaia di giovani di Termoli, in provincia di Campobasso, hanno manifestato insieme alla società civile contro il provvedimento del commissario alla sanità che prevede il taglio delle unità di emodinamica all’ ospedale San Timoteo. La chiusura costringerebbe molti pazienti a trasferimenti verso altri ospedali regionali o extraregionali anche in condizioni di emergenza cardiovascolare acuta. Il corteo si inserisce all’interno di una più vasta mobilitazione di protesta contro il Piano operativo sanitario 2026-2028 che proseguirà fino al 17 giugno tra assemblee pubbliche, presidi e incontri culturali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli studenti di Termoli in piazza contro i tagli alla sanità in Molise. Il sindaco: “Questa piazza mi ha emozionato”

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Manifestazione studenti contro i tagli alla Sanità. L'intervento del Sindaco Balice

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