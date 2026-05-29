Circa 200 persone si sono radunate in piazza a Termoli per protestare contro i tagli alla sanità regionale. La manifestazione si è svolta davanti all’ospedale, dove si sono evidenziate le preoccupazioni sulla chiusura dell’unità di emodinamica. La riduzione dei servizi potrebbe portare a ritardi di tre ore nei soccorsi per ictus e aneurismi, aumentando i rischi per i pazienti.

? Punti chiave Come influisce la chiusura dell'emodinamica sulla sicurezza dei pazienti?. Perché i soccorsi per ictus e aneurisma rischiano tre ore di ritardo?. Quali strade critiche ostacolano il passaggio delle ambulanze verso l'ospedale?. Come possono le leggi di iniziativa popolare fermare i tagli sanitari?.? In Breve Rischi sanitari per ictus o aneurisma con soccorsi fino a tre ore a Termoli.. Stumpo della Rete della Sinistra denuncia rischio collasso per l'intero territorio molisano.. Sindaco di Isernia Castrataro sostiene la mobilitazione per Agnone e l'Alto Molise.. Del Pozzo della CGIL Molise propone leggi di iniziativa popolare per il welfare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termoli: 200 persone in piazza contro i tagli alla sanità regionale

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