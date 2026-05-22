Vibo Valentia | gli studenti in piazza contro il pizzo e la mafia
A Vibo Valentia, studenti e studentesse sono scesi in piazza per protestare contro il pizzo e la presenza della mafia nella zona. La manifestazione si è svolta in una data collegata alla strage di Capaci, evento simbolo della lotta contro la criminalità organizzata. Durante la protesta sono state portate avanti diverse iniziative per sensibilizzare sulla tutela delle imprese locali e sull'importanza di opporsi alle intimidazioni. La mobilitazione ha coinvolto diverse fasce d’età, con interventi e momenti di riflessione pubblica.
? Domande chiave Come possono gli studenti proteggere le imprese locali dalle intimidazioni?. Perché la data della manifestazione è legata alla strage di Capaci?. Quali azioni concrete promuove Libera per sostenere l'economia del territorio?. Come può la scuola contrastare la rassegnazione sociale verso il pizzo?.? In Breve Manifestazione prevista per il 23 maggio in memoria della strage di Capaci del 1992.. Iniziativa promossa dal Coordinamento provinciale di Libera contro le intimidazioni nel vibonese.. Obiettivo promuovere il consumo critico per sostenere le imprese sane del territorio.. Coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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