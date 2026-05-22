Vibo Valentia | gli studenti in piazza contro il pizzo e la mafia

A Vibo Valentia, studenti e studentesse sono scesi in piazza per protestare contro il pizzo e la presenza della mafia nella zona. La manifestazione si è svolta in una data collegata alla strage di Capaci, evento simbolo della lotta contro la criminalità organizzata. Durante la protesta sono state portate avanti diverse iniziative per sensibilizzare sulla tutela delle imprese locali e sull'importanza di opporsi alle intimidazioni. La mobilitazione ha coinvolto diverse fasce d’età, con interventi e momenti di riflessione pubblica.

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