Gli studenti del Ferraris Brunelleschi di Empoli volano a Roma per le finali nazionali di imprenditorialità

Gli studenti dell'istituto IIS Ferraris Brunelleschi di Empoli sono partiti per Roma, dove si svolgono le finali nazionali di imprenditorialità. La squadra, composta dai fondatori della mini-impresa scolastica Talkwell, ha vinto il titolo di campioni regionali in occasione di Impresa in azione. La competizione nazionale si tiene nella capitale, con la partecipazione di giovani imprenditori provenienti da diverse regioni italiane.

C’è anche un pezzo di Empoli tra le eccellenze dell'imprenditorialità giovanile italiana. Gli studenti dell'istituto IIS Ferraris Brunelleschi, fondatori della mini-impresa scolastica Talkwell, hanno conquistato il titolo di campioni regionali nell'ambito di Impresa in azione, il celebre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terni, festa grande per gli studenti della Marconi: raggiunte le finali nazionali di baskin. Tutti i protagonistiGli studenti dell’istituto Marconi di Terni hanno ottenuto la qualificazione alle finali nazionali di baskin dopo aver vinto la finale regionale...

Happy Basket Palermo, le u14 femminili volano alle finali nazionali di BattipagliaLe under 14 femminili di Happy Basket Palermo si sono qualificate per le finali nazionali di Battipaglia.

Gli studenti delle Ferraris vanno a lezione di legalitàOltre cento studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Falconara e Ancona a lezione dalla Polizia. Continua, infatti, il progetto Educhiamo insieme alla legalità, la quarta edizione ... ilrestodelcarlino.it

Gli studenti in fermento: Alla nostra scuola serve manutenzione. I disagi sono notevoliAnche gli studenti del Ferraris-Brunelleschi di Empoli hanno alzato la voce e si sono fatti sentire rispetto ai numerosi problemi, indicendo così un’autogestione iniziata mercoledì, che terminerà oggi ... lanazione.it