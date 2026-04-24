Terni festa grande per gli studenti della Marconi | raggiunte le finali nazionali di baskin Tutti i protagonisti
Gli studenti dell’istituto Marconi di Terni hanno ottenuto la qualificazione alle finali nazionali di baskin dopo aver vinto la finale regionale contro una scuola di Deruta. La squadra ha dimostrato impegno e abilità nel corso della competizione, che si è svolta recentemente. La vittoria permette loro di accedere alle fasi finali della manifestazione, che si terranno in una città ancora da definire. La squadra è composta da studenti e studentesse che si sono distinti durante la partita.
Una grande gioia per la rappresentanza studentesca dell’istituto Marconi. Alla finale regionale di baskin, gli studenti e le studentesse hanno battuto gli alunni provenienti da Deruta, aggiudicandosi così il diritto di partecipare alle prossime finali nazionali della competizione.Da rimarcare, su.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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