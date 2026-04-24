Terni festa grande per gli studenti della Marconi | raggiunte le finali nazionali di baskin Tutti i protagonisti

Gli studenti dell’istituto Marconi di Terni hanno ottenuto la qualificazione alle finali nazionali di baskin dopo aver vinto la finale regionale contro una scuola di Deruta. La squadra ha dimostrato impegno e abilità nel corso della competizione, che si è svolta recentemente. La vittoria permette loro di accedere alle fasi finali della manifestazione, che si terranno in una città ancora da definire. La squadra è composta da studenti e studentesse che si sono distinti durante la partita.