Happy Basket Palermo le u14 femminili volano alle finali nazionali di Battipaglia

Le under 14 femminili di Happy Basket Palermo si sono qualificate per le finali nazionali di Battipaglia. La competizione, tra le più prestigiose del basket giovanile in Italia, coinvolge 32 squadre provenienti da tutto il paese. Tra queste, alcune delle realtà più importanti del settore femminile nazionale. La fase finale si svolgerà a Battipaglia, con le squadre che si sfideranno per il titolo italiano.

La manifestazione, tra le più prestigiose del panorama cestistico giovanile italiano, vedrà confrontarsi le migliori 32 squadre provenienti da tutta la penisola, comprese alcune delle più importanti realtà del basket femminile nazionale. Per la società palermitana si tratta di un traguardo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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