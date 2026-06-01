"L’istruzione comincia con l’educazione in famiglia, con l’educazione alla lettura. Se falliamo in questo ambito, nessuna scuola potrà colmare questa lacuna nei ragazzi". A parlare così è Mirt Komel, scrittore e insegnante di Filosofia e letteratura moderna all’Università di Lubiana, a margine di un incontro. Komel è preoccupato dal "crescente gap generazionale dato dal fatto che i ragazzi non leggono più i libri" con la conseguenza di un deterioramento culturale. "In generale – dice Komel – il libro come oggetto culturale, come base della conoscenza non fa più parte della quotidianità dei giovani, e altri dispositivi di studio non riescono a dare un’ uguale formazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli studenti “allergici“ ai libri: "Un Manifesto per la lettura"

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