A Pistoia, gli studenti del liceo Pacini hanno messo in scena adattamenti di testi di Saroyan e Bichsel, trasformandoli in rappresentazioni teatrali. La realizzazione è avvenuta grazie alla guida di un insegnante di recitazione, che ha accompagnato i giovani nel processo di interpretazione e espressione. La rappresentazione ha coinvolto i ragazzi in un percorso di studio e prove, portando sul palco le parole degli autori attraverso un approccio teatrale.

?? Punti chiave Come hanno trasformato i testi di Saroyan e Bichsel in teatro? Chi ha guidato gli studenti verso la recitazione espressiva? Perché la lettura ad alta voce aiuta l'integrazione degli studenti stranieri? Come può questo progetto preparare Pistoia a diventare Capitale del Libro??? In Breve Attore Massimiliano Barbini e docenti Savasta e Zini hanno guidato il laboratorio. Studenti hanno interpretato testi di William Saroyan e Peter Bichsel in biblioteca. L'iniziativa rientra . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia, gli studenti del Pacini danno vita ai libri in scena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Malta, scuola oltre i libri: gli studenti del Sabatini scoprono l’Europa

Dai libri ai documenti antichi, studenti alla scoperta del mito negli archiviProgetto tra liceo Politi e Inner Wheel: una mattinata all’Archivio di Stato per trasformare la memoria in esperienza viva La storia non come materia...

Formazione e lavoro. È il tempo delle scelte. Sociale e commerciale. Dialogo con gli studentiL’istituto professionale Luigi Einaudi ha promosso la Career Week. Un’esperienza concreta di orientamento con le tante realtà del territorio. msn.com

Aiutare gli studenti nelle scelte per il futuro. La missione del Salone dell’OrientamentoIl 12 e il 13 novembre il Centro Mati di Pistoia ospiterà il Salone dell’Orientamento, l’iniziativa dedicata agli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo e di secondo grado. La ... lanazione.it