Gli esercenti trentini contro l' erogatore di acqua gratuita di piazza Fiera e il Comune

Notizia in breve

Gli esercenti di Trento hanno segnalato che il Comune non avrebbe preso in considerazione le richieste dei pubblici esercizi riguardo all’erogatore di acqua gratuita di piazza Fiera. Secondo quanto dichiarato, l’amministrazione avrebbe ignorato le istanze presentate, senza apportare modifiche o chiarimenti sul funzionamento o sulla gestione dell’erogatore. La questione riguarda principalmente il rapporto tra le attività commerciali e le decisioni comunali sul servizio di acqua gratuita in quella zona.