Gli esercenti trentini contro l' erogatore di acqua gratuita di piazza Fiera e il Comune
Gli esercenti di Trento hanno segnalato che il Comune non avrebbe preso in considerazione le richieste dei pubblici esercizi riguardo all’erogatore di acqua gratuita di piazza Fiera. Secondo quanto dichiarato, l’amministrazione avrebbe ignorato le istanze presentate, senza apportare modifiche o chiarimenti sul funzionamento o sulla gestione dell’erogatore. La questione riguarda principalmente il rapporto tra le attività commerciali e le decisioni comunali sul servizio di acqua gratuita in quella zona.
“Sull’erogatore gratuito di acqua frizzante in piazza Fiera il Comune ignora le istanze dei pubblici esercizi”. È con queste parole che inizia il j’accuse di Fiepet Confesercenti Trentino dopo l’installazione avvenuta nelle scorse settimane, che eroga in maniera gratuita acqua naturale e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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