Lancio di tavolini in piazza delle Vettovaglie | scoppia la rissa tra gli esercenti

Giovedì 23 aprile, in piazza delle Vettovaglie, una discussione tra alcuni esercenti riguardante gli spazi destinati ai tavoli all'aperto è sfociata in una rissa. Durante il confronto, alcuni dei presenti hanno lanciato tavolini e altri oggetti, trasformando un semplice diverbio in un episodio più acceso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per sedare la lite e riportare la calma.

Sembrava una banale discussione sugli spazi assegnati all'esterno per i tavoli dei locali. Invece in un batter d'occhio, nel pomeriggio di giovedì 23 aprile, lo scambio di vedute tra alcuni esercenti di piazza delle Vettovaglie si è trasformato in una lite con tanto di lancio delle suppellettili.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Rissa in Piazza Vettovaglie, volano tavolini: un feritoPisa, 24 aprile 2026 – Una lite che si è trasformata in pochi minuti, in una sorta di rissa. Leggi anche: Notte di follia a Casalpusterlengo: maxi rissa con lancio di sedie e tavolini, un accoltellamento. Lunga scia di sangue in città Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Giochi di coppia: gli oggetti di design firmati dai brand di moda; Moretta chiusa 15 giorni, notte di controlli nella movida di via Palazzo; La moda corre con le home collection; Salone del mobile. Legno, pietre e tessuti: un dialogo con il design. Leapmotor ha aperto gli ordini di B05 in Italia con un prezzo lancio da non perdere assolutamente: 22.900 euro con permuta o rottamazione. https://auto.everyeye.it/notizie/prezzo-lancio-leapmotor-b05-bomba-23-000-euro-873902.htmlutm_medium=Socia - facebook.com facebook Dal lancio di ChatGPT, la quota di persone con lavori tech è cresciuta. Eppure si parla di apocalisse occupazionale nel settore. Come si spiega I posti non spariscono: si spostano. Ne scrivo su #abassavoce. Link nel primo commento. x.com