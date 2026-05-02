Arpaise il 4 e 5 Maggio l’ASL di Benevento in piazza | prevenzione gratuita con gli screening oncologici

L’ASL di Benevento organizza una campagna di prevenzione gratuita nelle giornate del 4 e 5 maggio in piazza. Durante l’evento, saranno disponibili screening oncologici senza costi per i cittadini interessati. L’iniziativa si svolge nel territorio di Arpaise e rientra in un tour dedicato alla promozione della diagnosi precoce. Le persone potranno sottoporsi ai controlli in modo semplice e accessibile, senza bisogno di prenotazioni anticipate.

Tempo di lettura: 2 minuti La prevenzione fa tappa nel Sannio con il tour degli screening oncologici gratuiti, grazie all’impegno dell’ASL Benevento e della Regione Campania nella lotta contro i tumori, attraverso la campagna itinerante “Ci prendiamo cura di te!” che sta attraversando anche i comuni di Ceppaloni, Apollosa, Arpaise e San Leucio del Sannio. Un’iniziativa fondamentale che porta la sanità di prevenzione direttamente nelle piazze, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare controlli gratuiti senza necessità di prenotazione. ?L’unità mobile sarà attiva Lunedì 4 e Martedì 5 Maggio in Piazza Matteo Renato Donisi ad Arpaise, garantendo servizi diagnostici dalle ore 9.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Arpaise, il 4 e 5 Maggio l’ASL di Benevento in piazza: prevenzione gratuita con gli screening oncologici Notizie correlate Prevenzione in piazza: l’ASL porta gli screening oncologici gratuiti nel cuore della cittàTempo di lettura: 2 minutiIn una città vestita di giallorosso, attraversata dall’entusiasmo e dall’orgoglio per il risultato sportivo del Benevento... San Valentino con la prevenzione: il 14 febbraio screening oncologici gratuiti nei distretti dell’ASL Napoli 2 NordIn occasione del 14 febbraio, l’ASL Napoli 2 Nord promuove una giornata straordinaria dedicata alla prevenzione oncologica, con l’obiettivo di...