Nel Bahrein, decine di persone sono state arrestate nelle ultime settimane in seguito alle rappresaglie dell’Iran contro gli stati del Golfo. Tra le accuse, quella di aver ‘tradito’ lo Stato, con possibili condanne a morte. Le misure sono arrivate dopo gli attacchi di Usa e Israele iniziati il 28 marzo, che hanno scatenato una serie di azioni repressive da parte delle autorità locali.

Le rappresaglie dell’ Iran contro gli stati del Golfo, dopo gli attacchi di Usa e Israele iniziati il 28 marzo, hanno a loro volta dato luogo a provvedimenti repressivi da parte delle monarchie locali, come nel caso del Bahrein. Le organizzazioni locali per i diritti umani hanno denunciato oltre 400 arresti di persone che avevano preso parte a proteste pacifiche, postato contenuti sulle piattaforme social o condiviso su queste ultime immagini degli attacchi iraniani. Alcuni degli arrestati, accusati di spionaggio, rischiano la pena di morte. Il più recente processo si è concluso il 12 maggio con 24 condanne per reati quali “collaborazione coi Guardiani della rivoluzione iraniana”: nei confronti di tre imputati è stata disposta la pena dell’ergastolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli effetti della guerra all’Iran in Bahrein: arresti e rischio di pena di morte per chi ‘tradisce’

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