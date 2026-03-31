Iran rischio pena di morte per chi filma danni causati da raid

In Iran, le autorità hanno annunciato che chi filma i danni causati da raid potrebbe essere condannato alla pena di morte. L’annuncio arriva in un momento di escalation militare nel paese, dove il controllo delle immagini e delle informazioni è diventato un elemento chiave nel conflitto in corso. Le restrizioni sulla registrazione e la diffusione di immagini aumentano in risposta alle attività militari in atto.

(Adnkronos) – Nel pieno dell’escalation militare che sta colpendo l’Iran, il controllo dell’informazione diventa un nuovo fronte di guerra. Secondo quanto ha reso noto il portavoce della Magistratura iraniana, Asghar Jahangir, citato dall'agenzia di stampa Fars, chi filma o fotografa i danni causati da raid aerei in Iran rischia di essere condannato alla pena di. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Iran, repressione del regime sulle proteste: pena di morte per chi manifestaPugno di ferro del regime iraniano contro le proteste che vanno avanti da quattordici giorni consecutivi. Oltre 200 morti per le strade dell'Iran. E il regime pensa alla pena di morte per chi protestaLa repressione in Iran entra in una fase ancora più dura mentre le proteste, giunte al quattordicesimo giorno, continuano a estendersi nonostante il... Iran, chi sono le giovani vittime della repressione - Agorà 14/01/2026 Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Alla vigilia di una nuova escalation in Iran - Pierre Haski; Iran, Massolo: Al momento no basi per un negoziato, rischio nuova escalation; Perché un'escalation in Iran può essere inevitabile (di R. Alcaro); Guerra in Iran, è iniziato il razionamento energetico. Appelli a ridurre i consumi. Iran, rischio pena di morte per chi filma danni causati da raidSecondo fonti e aggiornamenti delle ultime ore, le autorità iraniane starebbero minacciando punizioni estreme — fino alla pena di morte — per chi diffonde immagini dei danni causati dai bombardamenti. adnkronos.com L’Iran schiera i suoi hacker, in aumento gli attacchi informatici contro Usa e Israele x.com Radio1 Rai. . #Iran Colpita una petroliera del Kuwait a pieno carico non lontano porto di Dubai nelle prime ore della notte da un drone iraniano. Salvi i membri dell’equipaggio. Per ora nessuna fuoriuscita di petrolio. (Immagini di repertorio) Negli Emirati c'è l’in facebook