Gli autovelox guardano le strade della Lombardia | attenzione ai controlli

Gli autovelox sono ancora in funzione sulle strade statali della Lombardia, con controlli della Polizia Stradale che continuano anche all'inizio di giugno. La presenza di dispositivi per il rilevamento della velocità rimane attiva in diverse zone, monitorando il rispetto dei limiti di velocità. Non sono stati indicati cambiamenti o sospensioni nelle attività di controllo, che proseguiranno secondo quanto comunicato dalle autorità.

I controlli della Polizia Stradale con l'utilizzo degli autovelox sulle Statali della Lombardia vanno avanti anche a inizio giugno. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si accendono gli autovelox sulle Statali della Lombardia: via ai controlliLe forze dell'ordine hanno avviato i controlli sulle statali della Lombardia utilizzando autovelox.

Autovelox mobili, i controlli della settimana sulle strade in LombardiaTra l’8 e il 10 maggio, la polizia stradale effettuerà controlli con autovelox mobili sulle strade statali della Lombardia.

Autovelox mobili a Milano e in Lombardia: ecco dove sono durante il ponte del 2 giugnoSanzioni degli autovelox fissi quando e come sono contestabili: le norme e come fare a farsi cancellare le ammende illegali. I limiti su strade e autostrade, le multe e la perdita dei punti patente. A ... ilgiorno.it

Autovelox mobili in Lombardia a Natale, i controlli della velocità nelle strade e autostrade durante le festeMilano, 23 dicembre 2025 – Traffico che si annuncia sostenuto per le festività natalizie e con un meteo non felicissimo soprattutto dal 24 dicembre sulla rete viaria lomarda ma i controlli della ... ilgiorno.it