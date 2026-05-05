Autovelox mobili i controlli della settimana sulle strade in Lombardia

Tra l’8 e il 10 maggio, la polizia stradale effettuerà controlli con autovelox mobili sulle strade statali della Lombardia. La misura mira a verificare il rispetto dei limiti di velocità e prevenire incidenti causati dall’eccesso di velocità. I controlli sono stati annunciati ufficialmente dalla stessa polizia, che ha pianificato l’impiego di dispositivi mobili in diverse aree della regione durante il fine settimana.

Nuova tornata di controlli con gli autovelox per la polizia sulle strade statali della Lombardia. Come reso noto dalla stessa polizia stradale, al fine di combattere il problema degli incidenti legati all’eccesso di velocità, nel fine settimana tra l’8 e il 10 maggio saranno approntati controlli.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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