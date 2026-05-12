Si accendono gli autovelox sulle Statali della Lombardia | via ai controlli
Le forze dell'ordine hanno avviato i controlli sulle statali della Lombardia utilizzando autovelox. Le operazioni riguardano principalmente il monitoraggio della velocità dei veicoli in diverse zone della regione. Le apparecchiature sono state posizionate in punti strategici per verificare il rispetto dei limiti di velocità e garantire la sicurezza sulla strada. La presenza degli autovelox è stata comunicata attraverso segnali e cartelli lungo le arterie interessate.
Proseguono i controlli della Polizia stradale sulle Statali della Lombardia con l'utilizzo degli autovelox. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme.Su tutti un.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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