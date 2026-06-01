Più della metà delle famiglie italiane possiede un animale domestico, e la spesa totale per la loro cura ha raggiunto i 5,3 miliardi di euro. Questa cifra deriva da un rapporto realizzato da Assalco e dalla fiera Zoomark, che ha registrato un incremento nelle spese legate alla cura e all’alimentazione degli animali domestici nel paese.

Un nuovo rapporto curato da Assalco (l’Associazione Nazionale tra le Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia) e Zoomark la principale fiera italiana del settore pet, ha rilevato un aumento della spesa per la cura degli animali domestici in Italia. Il tasso di crescita ha superato l’inflazione, portando il totale del giro d’affari del settore a oltre 5 miliardi di euro. Le spese alimentari per cani e gatti trainano il settore, con il 79% dei ricavi. Si tratta di un mercato ancora in sviluppo, in cui si stanno delineando due diversi tipi di acquisti. Da una parte quelli generalisti, che sempre più spesso vengono eseguiti online, a discapito dei supermercati, e dall’altra quelli specialistici, che premiano i negozi dedicati alla cura degli animali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gli animali domestici costano 5,3 miliardi di euro, più di metà delle famiglie ne ha uno

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