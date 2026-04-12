Secondo stime del Codacons, i rincari settimanali di benzina e diesel hanno raggiunto una cifra complessiva di 150 milioni di euro. In questa situazione, lo Stato incassa circa 61 milioni di euro a settimana derivanti dalle accise sui carburanti. I costi più alti si sono verificati negli ultimi mesi, con un incremento costante che riguarda entrambe le fonti di energia.

Secondo alcune stime del Codacons gli aumenti dei prezzi di benzina e diesel sarebbero arrivati a 150 milioni di euro alla settimana in totale. Di questi una parte significativa è andata allo Stato, che però ha dovuto spendere fondi ingenti per tagliare le accise e limitare proprio la crescita dei costi per i cittadini. I dati hanno portato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a chiedere l’intervento di quello delle Imprese Adolfo Urso, che ha però risposto che i prezzi stanno già iniziando a calare. Sabato 11 aprile, effettivamente, i costi di benzina e diesel si sono ridotti per il secondo giorno consecutivo. Caro benzina e diesel, 150 milioni di euro in più a settimana.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Benzina e diesel costano 150 milioni di euro in più a settimana, lo Stato ne incassa 61

Codacons, con caro carburanti a compagnie +88 milioni a settimana, a Stato 61Calo generalizzato dei prezzi dei carburanti in tutta Italia oggi con il prezzo medio del gasolio a 2,166 euro al litro (-1,4 centesimi) e la benzina...

Quanto costano oggi benzina, diesel e Gpl. Ipotesi accise mobili: come funzionanoGli attacchi israeliani sui depositi di carburanti in Iran hanno ulteriormente alimentato panico - e speculazioni - sui mercati petroliferi...