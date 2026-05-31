Meno animali nelle famiglie italiane rispetto al passato | poco più di un terzo degli italiani ne ha uno secondo il rapporto Eurispes 2026

Flessione nel 2026 rispetto al biennio precedente: nel 2024 e nel 2025 rispettivamente il 37,3% e il 40,5% degli intervistati dichiaravano di vivere con un animale domestico, nel 2026 il rapporto Eurispes dice che questa percentuale è scesa al 33,7%, riportando il dato su valori vicini alla media del periodo 2017-2019. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Seychelles, Île Maurice : Voyage au Cœur des Plus Belles Îles du Monde | Documentaire Voyage - AMP

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