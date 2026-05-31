Meno animali nelle famiglie italiane rispetto al passato | poco più di un terzo degli italiani ne ha uno secondo il rapporto Eurispes 2026
Nel 2026, poco più di un terzo delle famiglie italiane possiede un animale domestico, in calo rispetto al 37,3% del 2024 e del 2025. La diminuzione si conferma rispetto ai dati degli anni precedenti, segnando una flessione nel numero di case con animali. Il rapporto Eurispes 2026 riporta queste variazioni, senza specificare le ragioni o le conseguenze di questa tendenza.
Flessione nel 2026 rispetto al biennio precedente: nel 2024 e nel 2025 rispettivamente il 37,3% e il 40,5% degli intervistati dichiaravano di vivere con un animale domestico, nel 2026 il rapporto Eurispes dice che questa percentuale è scesa al 33,7%, riportando il dato su valori vicini alla media del periodo 2017-2019. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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