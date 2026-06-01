Per qualche ora, in America, qualcuno ha davvero pensato che fosse arrivato il momento degli Ufo. Il nome era quello giusto - Aliens.gov – il tono pure: un video di dieci secondi pubblicato dalla Casa Bianca su X, una frase da fantascienza — “They walk among us”, camminano tra noi — e l’attesa, alimentata da settimane di promesse sui dossier governativi relativi agli oggetti volanti non identificati. Invece, una volta aperta la pagina, gli extraterrestri non c’erano. O meglio: c’erano, ma solo nel linguaggio scelto dall’amministrazione Trump per parlare di immigrazione clandestina. Il nuovo sito lanciato dalla Casa Bianca è infatti una piattaforma a tema “alieno”, costruita con grafica scura, scritte verdi e richiami da film di fantascienza, ma dedicata agli arresti compiuti dall’Ice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Gli “alieni” di Trump: il sito sugli Ufo che dà la caccia ai migranti

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Aliens.gov: il nuovo sito della Casa Bianca

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