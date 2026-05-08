Un ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato la pubblicazione di una serie di documenti ufficiali riguardanti oggetti volanti non identificati e fenomeni aerei non convenzionali, disponibili online sul sito del Pentagono. La comunicazione è stata accompagnata da una dichiarazione che invita il pubblico a divertirsi con i nuovi materiali. Tuttavia, il Pentagono ha successivamente precisato che i documenti non forniscono prove di presenza extraterrestre.

Nuovo colpo di scena firmato Donald Trump. Il presidente americano ha annunciato la pubblicazione della prima tranche di documenti governativi relativi a Ufo e Uap, resi disponibili sul sito del Pentagono. L’annuncio è arrivato tramite Truth Social, dove Trump ha rivendicato la scelta come parte di una politica di “trasparenza completa e assoluta”. “Come avevo promesso il dipartimento della Guerra ha reso pubblica la prima tranche di documenti relativi a Ufo e Uap”, ha scritto il presidente, accusando le precedenti amministrazioni di scarsa trasparenza sul tema. Trump ha invitato i cittadini a consultare direttamente i materiali divulgati: “Che diavolo sta succedendo? Buon divertimento e buona visione!”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump pubblica i documenti sugli Ufo: “Ora divertitevi”. Ma il Pentagono frena sugli alieni

Trump plans to direct the Pentagon to release UFO files

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