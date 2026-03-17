Il regista Steven Spielberg ha recentemente ribadito il suo sospetto che la Terra non sia l’unico pianeta abitato, sostenendo di avere prove che lo confermerebbero. In diverse dichiarazioni pubbliche, ha affermato che anche figure politiche di rilievo, come l’ex presidente degli Stati Uniti, hanno riconosciuto l’esistenza di oggetti volanti non identificati. Spielberg si è detto convinto che sia importante informarsi su questi fenomeni.

“Ho il forte sospetto che, in questo momento, non siamo soli sulla Terra”. Steven Spielberg torna a parlare a lungo di alieni, e non certo per burlarsene. Se nelle scorse ore il regista di Schindler’s List si è generosamente speso con la sua presenza alla Notte degli Oscar come produttore di Hamnet, sedendosi alle spalle di Jessie Buckley — poi vincitrice dell’Oscar come miglior attrice —, nelle ore precedenti si era esposto pubblicamente sia anticipando un suo prossimo film, sia affrontando soprattutto il tema della vita extraterrestre. Durante un dibattito al SXSW, tenutosi ad Austin, alla domanda dell’intervistatore se avesse in programma di girare un western, Spielberg ha risposto di non poter rivelare nulla al momento, “ma ho qualcosa in cantiere, ed è una bomba “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho il forte sospetto che, in questo momento, non siamo soli sulla Terra. Dovreste informarvi sugli Ufo, anche Obama ha detto che esistono”: Steven Spielberg torna a parlare degli alieni

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