Oltre 50 pittori locali celebrano gli 80 anni della Repubblica italiana con la grande esposizione Nata da un sogno

Sabato 30 maggio alle 17, presso la Stazione degli Artisti in Piazza Martiri d’Ungheria 2 a Gambettola, sarà aperta al pubblico la mostra “Nata da un sogno – Pittori e pittrici per la Repubblica”. L’esposizione raccoglie le opere di oltre 50 artisti locali e celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana. L’evento rimarrà visitabile nei giorni successivi.

Sabato 30 maggio, alle ore 17, alla Stazione degli Artisti in Piazza Martiri d’Ungheria 2 a Gambettola, sarà inaugurata la mostra “Nata da un sogno – Pittori e pittrici per la Repubblica", un’esposizione dedicata all’80esimo anniversario della Repubblica Italiana.L’iniziativa, promossa e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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