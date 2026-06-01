Gli 80 anni del suffragio universale Unimore celebra il voto alle donne | Riaffermiamo i valori democratici

In occasione dell’80° anniversario del suffragio universale, un’università ha organizzato una serie di eventi pubblici dedicati al voto delle donne. Si tratta di occasioni di confronto su come la partecipazione femminile abbia influenzato la vita democratica nel corso degli anni. Le iniziative mirano a riflettere sul valore storico e sull’attualità del diritto di voto femminile, senza entrare nel merito di figure o istituzioni specifiche.

In occasione dell’ 80° anniversario del suffragio universale e del primo voto delle donne in Italia, l’Università promuove e sostiene una serie di iniziative pubbliche dedicate alla riflessione sul significato storico e contemporaneo della partecipazione femminile alla vita democratica del Paese. Il programma si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il 2 giugno 1946, data in cui le donne italiane votarono per la prima volta alle elezioni politiche e al referendum istituzionale che sancì la nascita della Repubblica, e sono promosse dall’Ateneo nella sua qualità di soggetto aderente al ’Comitato per le celebrazioni dell’80° anniversario del suffragio universale’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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